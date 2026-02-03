Colo Colo vive horas de mucha tensión y todo esto tras lo que fue su flojo comienzo dentro del torneo nacional, en donde los ‘Albos’ cayeron por 3-1 ante Deportes Limache.

Pensando en lo que será su segundo duelo dentro del campeonato, en el equipo de Fernando Ortiz se vivió una inesperada sorpresa en el inicio de la semana con el retorno de jugadores que no eran considerados por el DT argentino.

Se trata de los mediocampista Dylan Portilla, Bryan Soto y Bastián Silva, quienes estaban entrenando por su cuenta tras no estar en los planes de Fernando Ortiz para este 2026 en Colo Colo.

Según informó Dale Albo, los tres jugadores este lunes volvieron a incorporarse al plantel junto a sus compañeros, en donde en una primera instancia se pensaba que era para que fueran opción tras las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez.

Soto es uno de los nombres en cuestión | Foto: Photosport

Pero aquello, no sería la razón del retorno de los tres jugadores al club, ya que esta vuelta trata para evitar problemas legales, ya que los jugadores mencionados tienen contrato vigente con el club, lo que obliga a Colo Colo mantenerlos junto a sus compañeros hasta encontrar un nuevo equipo.

Esta situación es tomada con pinzas hoy por parte de Colo Colo, en la que esperan evitar cualquier tema legal con sus jugadores ante este escenario por el que pasan.

En caso de que los jugadores no sean consdierados en los entrenamientos, estos pueden hacer la denuncia correspondiente en la Dirección del Trabajo, la que haría pagar una importante multa a Colo Colo.

En Síntesis