Este miércoles en Colo Colo presentaron a sus últimos refuerzos para esta temporada 2026, tratándose del extremo argentino Lautaro Pastrán y el volante nacional Álvaro Madrid.

En la conferencia de prensa también estuvieron el gerente deportivo Daniel Morón y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Este último, confirmó el rumor de un evento que está organizando la institución para ir en ayuda de los damnificados por los incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble.

“Sí, estuvo y está en órbita y queremos desarrollarlo. Hemos tenido varias reuniones, esto es una iniciativa que nace de Colo Colo, tanto del Club Social como de Blanco y Negro, de poder ir en ayuda de nuestros hermanos que lo están pasando tan mal allá en el Biobío”, comenzó diciendo el timonel albo.

Seguido, adelantó que se tratará de un partido amistoso, posiblemente contra Unión Española, y que se jugaría el próximo miércoles en el Estadio Monumental, donde también quieren incluir un show artístico.

“Estamos pensando en el próximo miércoles 11 de febrero, hemos ya adelantado algunos trabajos y algunas reuniones con la delegación presidencial, hemos adelantado también algo con un equipo que es la Unión Española”, indicó Mosa.

“Estamos preparando un programa de un show más que un partido mismo, cosa de poder llamar a los colocolinos para que vengan a ayudar, para que podamos ir en ayuda a la gente del Biobío”, agregó el puertomontino.

El plazo para confirmar este partido amistoso

Finalmente, el empresario de origen sirio dio plazo hasta el fin de esta semana para lanzar este evento a beneficio en Macul.

“Yo creo que de aquí al día viernes, antes del sábado del partido con Everton, nosotros deberíamos tener ya una pauta y ver cuáles son las personas que tenemos confirmadas, para que podamos trabajar en este evento solidario donde Colo Colo no se puede mantener al margen”, cerró.

Aníbal Mosa en la presentación de los nuevos refuerzos de Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

En síntesis