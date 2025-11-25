En Colo Colo no hay descanso tras el partido del domingo contra Unión La Calera, donde el Cacique goleó por 4-1 y se instaló en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Ahora deben visitar a Cobresal el próximo viernes en El Salvador, lo que será una verdadera final entre rivales directos, por intentar asegurar el pasaje para la competencia internacional.

Pensando en aquello, el entrenador Fernando Ortiz no le dio descanso al plantel albo, por lo que han entrenado de corrido lunes y martes, incluso esta jornada paró un primer equipo, que podría ser titular de cara a la visita al campamento minero, ubicado a 2,600 metros sobre el nivel del mar.

El inusual equipo que probó Colo Colo

El técnico argentino llamó la atención con algunos nombres que alineó esta jornada en el Estadio Monumental, según la información que entregó Radio ADN.

En el arco se mantiene Fernando De Paul, pero la última línea tiene varios movimientos extraños, por decir lo menos. Por la banda derecha habría practicado Nicolás Suárez y por la izquierda Daniel Gutiérrez. Mientras que la dupla de centrales sería con Alan Saldivia y Emiliano Amor.

En mediocampo aparece Vicente Pizarro junto a Arturo Vidal y Leandro Hernández. Para dejar en el ataque a Francisco Marchant, Lucas Cepeda y Javier Correa.

Esta decisión del Tano Ortiz sería para recuperar bien a quienes tuvieron mayor desgaste el fin de semana, como Sebastián Vegas, Mauricio Isla, Erick Wiemberg, Tomás Alarcón y Felipe Méndez.

Además, hay que considerar que el King no podrá ser utilizado en este partido ante los Mineros, ya que ante La Calera sumó su octava tarjeta amarilla en el campeonato, quedando automáticamente suspendido.

De todas formas, cabe consignar que el DT prueba el equipo definitivo en la última práctica antes del partido, en este caso será el jueves por la mañana.

Arturo Vidal no podrá estar en la visita de Colo Colo a Cobresal. (Foto: @ColoColo)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Cobresal vs. Colo Colo?

El partido entre Cobresal y Colo Colo abrirá la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, programado para el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio El Cobre. Eso sí, su horario podría adelantarse para las 18:00 por disposición de las autoridades.