Este martes salió a hablar el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, luego de las últimas declaraciones de Arturo Vidal tras la goleada por 4-1 sobre Unión La Calera, del pasado domingo en el Estadio Monumental.

El técnico argentino conversó con el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports, donde fue consultado por los dichos del King que dio en zona mixta, en la que se refirió a su suplencia ante los Cementeros con palabras que llamaron la atención.

“Vengo de una lesión, no es porque fui suplente porque hay alguien mejor que yo. Siempre me he tenido mucha confianza y sí sé que si estoy físicamente bien, no hay ninguno que se pueda igualar a mí”, lanzó el bicampeón de América.

La respuesta de Fernando Ortiz a Arturo Vidal

Esto generó ruido en Colo Colo y el Tano Ortiz tuvo que volver a reiterar su forma de trabajo y de tomar decisiones para aclarar lo que dijo Vidal, ya que para él nadie tiene un lugar asegurado en el equipo titular.

“Son opiniones, yo siempre cuando hay una opinión sobre el plantel o el juego, hay que escucharla y respetarla. Arturo tiene su visión y él tendrá su motivo por lo cual él se siente de la manera”, comenzó respondiendo el DT.

“Yo siempre he dicho que a los jugadores no le pongo ningún título como de titular o suplente, ni nada por el estilo, porque siempre se requiere de cada jugador en el momento que yo esté consciente del momento que tome una decisión”, aclaró.

Luego, le envió un directo recado al ex Barcelona: “Si Arturo lo siente de esa manera, él es adulto y sabe responder por su persona. Pero el que está dentro del campo de juego nos representa a todos como institución y el que está esperando la posibilidad de representar al compañero que está dentro del campo de juego ha entrado y lo ha hecho muy bien”, indicó.

Finalmente, el Tano Ortiz remarcó que nadie tiene un lugar asegurado en el equipo titular, por más que sea una figura como Arturo Vidal u otro de los referentes del plantel albo.

“No, nadie, no por poner un nombre como Arturo. Nadie tiene asegurado una titularidad. Sea Arturo, o sea quien sea, si él se sienta de esa manera, o el que se sienta, sabe que yo no pienso de esa manera y que se tiene que trabajar día a día y demostrarme día a día que pueden estar dentro de los once iniciales”, cerró.

Arturo Vidal ingresó a los 65 minutos en la goleada de Colo Colo sobre Unión La Calera. (Foto: Diego Martin/Photosport)

