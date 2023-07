Brayan Cortés, portero de Colo Colo, fue víctima de un violento robo en la noche del día miércoles, donde fue abordado por seis delincuentes quienes le robaron su vehículo mientras cargaba combustible en la comuna de Calera de Tango.

El arquero relató lo sucedido: “Estaba cargando combustible y siento un frenazo. Se me cruza un auto, se bajan los tipos y me amenazaron con armas de fuego. Me pegaron en la cabeza, pero nada grave”.

El auto recuperado. | Foto: Carabineros

“Altiro supe que eran menores de edad, no más de 22 años. La sensación fue de mucha adrenalina, mantuve la calma, no me resistí a nada”, complementó el hombre clave de Colo Colo en el arco.

Una vez consumado el hecho, Cortés realizó la denuncia a Carabineros, los que hicieron un seguimiento vía GPS para dar con el vehículo: “Se logró dar con el GPS del teléfono móvil de la víctima, el cual fue recuperado en Avenida Lo Blanco con Gran Avenida, donde estos sujetos tras ver la presencia policial intentaron darse a la fuga y fueron rápidamente detenido”, aportó el capitán Claudio Valenzuela, oficial de la Prefectura Santiago Maipo.

Para la ‘buena suerte’ de Cortés, no sufrió lesiones mayores, se encuentra en buen estado de salud y ya piensa en lo que será el compromiso del próximo sábado entre Colo Colo y Huachipato por el Campeonato Nacional 2023.