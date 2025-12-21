Universidad Católica continúa afinando su plantel de cara a la nueva temporada, con la misión de volver a ser protagonista tanto en la Liga de Primera 2026 como en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Tras un año que fue de menos a más, en San Carlos de Apoquindo existe plena conciencia de que los refuerzos deben marcar una diferencia inmediata.

En ese escenario, la llegada de Matías Palavecino aparece como una de las apuestas más interesantes del mercado cruzado, luego de su destacada campaña con Coquimbo Unido, donde terminó siendo figura en el campeón del fútbol chileno.

La UC cerró un principio de acuerdo con Matías Palavecino | FOTO: Andres Pina/Photosport

El arribo abrió el debate entre referentes históricos del club, quienes no dudan en analizar con ojo crítico las decisiones de la dirigencia y del cuerpo técnico encabezado por Daniel Garnero.

Jorge Aravena analiza a Matías Palavecino

Fue Jorge “Mortero” Aravena, referente histórico de la UC, quien en conversación con Bolavip Chile habló sobre el arribo de Palavecino y dejó en claro que el desafío será mayor al que enfrentó en el norte del país.

“Lo único que espero de Matías Palavecino es que demuestre en la Católica todo lo que mostró en Coquimbo Unido, ya que no es lo mismo jugar en un equipo de provincia que en la UC. Me gusta el nombre eso sí”, señaló el exvolante cruzado.

Jorge Aravena también habla de Justo Giani

Además, Aravena también se refirió a Justo Giani, otro de los refuerzos extranjeros de los Cruzados, mostrando cautela y apuntando directamente al margen de error que ha tenido la dirigencia en incorporaciones recientes.

“(Justo) Giani no me sonaba ni en las cómicas, pero vamos a ver cómo anda. Si resulta es un punto para el Tati (Buljubasich), que no ha tenido muchos aciertos con los argentinos que ha traído en el último tiempo”, sentenció.

