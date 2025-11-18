Colo Colo se entrena bajo las órdenes de Fernando Ortiz en el Estadio Monumental pensando en el compromiso clave que tendrán este domingo por la Liga de Primera 2025 cuando tengan que recibir a Unión La Calera con la obligación de conseguir los tres puntos.

El Cacique llega apremiado en la tabla de posiciones y necesita a toda costa la victoria para ilusionarse con entrar a la Copa CONMEBOL Sudamericana, hoy por hoy el único objetivo que le queda a los albos en una temporada para el olvido.

Las distintas sanciones a nivel de CONMEBOL y torneo local, el hecho de no clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América mermará la billetera para el próximo año y así lo hizo saber un director de Blanco y Negro.

Se vienen cambios en Colo Colo. | Foto: Photosport

En diálogo con ADN Deportes, el directivo de la concesionaria que administra al Cacique reconoce que “Sí, van a haber cambios. Vamos a tratar de vender, prestar a los que no necesite el técnico; que sirva para aliviar la caja”.

En esa línea, advierten que la temporada 2026 no será para nada fácil y hay que hacer ajustes en el plantel más millonario en la historia del fútbol chileno: “Tenemos que hacer un justo equilibrio entre un plantel competitivo y la caja”, suman.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que se viene una poda importante en Colo colo donde muchos jugadores podrían partir a préstamo, mientras otros están en vitrina para ser vendidos y, de esa manera, que entren recursos a la institución.

En síntesis

Colo Colo entrena con Fernando Ortiz para enfrentar a Unión La Calera el domingo.

Un director de Blanco y Negro confirmó que buscarán vender o prestar jugadores para 2026.