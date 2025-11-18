Colo Colo tiene la mente puesta en Unión La Calera, rival al que tendrá que enfrentar este domingo 23 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Estadio Monumental con la obligación de dejar los tres puntos en casa.

Paralelamente, el Cacique ya piensa en lo que será la temporada 2026 más allá de si logra o no clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana, hoy por hoy el único objetivo que le queda al Cacique durante este año.

Emiliano Amor dejaría el Estadio Monumental. | Foto: Photosport

Pensando en el 2026, en ADN Deportes revelaron los nombres de los 4 jugadores que posiblemente se despidan del Estadio Monumental, más allá que varios mantienen contrato vigente con la institución.

Se trata de Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Salomón Rodríguez y Esteban Pavez. El primero está a préstamo, mientras que el segundo tiene contrato hasta diciembre. En el caso del uruguayo y el capitán, a ambos les queda contrato con Colo Colo por, al menos, un año más.

Así las cosas, en el Estadio Monumental pretenden dejar partir a varios jugadores con la idea de liberar sueldos millonarios para un 2026 que se avecina como complicado tanto en lo futbolístico como en lo económico con una billetera bastante apretada.

