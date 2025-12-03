En el día de ayer se anunció con bombos y platillos un nuevo sistema de entrada en el Estadio Monumental para la temporada 2026, el cual promete acabar con la suplantación de identidad y hará más riguroso el ingreso al recinto de Macul.

La inversión no fue poca y, según trascendidos, esta ascendería a más de un millón de dólares que saldrá de las arcas de Blanco y Negro para darle más tranquilidad y seguridad a los hinchas que asistan a los partidos de Colo Colo.

Eso sí, no todo es color de rosas: En conversación con El Mercurio, un miembro de Blanco y Negro reconoce al matutino que la situación financiera es delicada y las deudas serían absolutamente millonarias.

Colo Colo tuvo un 2025 para el olvido.

“Necesito actualizar los cálculos. No me extrañaría un déficit de caja de alrededor de US$ 3 millones, y creciendo (…) Los ingresos no han alcanzado para cubrir los gastos y se ha ido acumulando una deuda enorme”, revelan.

En esa línea, complementan diciendo que “Cuando salimos de la quiebra, una de las condiciones era que no se podía pedir dinero a los bancos. Colo Colo y la U no son objeto de créditos bancarios. Entonces hay que pedir dinero en otro lado”.

Lo cierto es que en Blanco y Negro pretendían recaudar una millonada este 2025, pero el equipo se fue tempranamente eliminado en Copa Chile, Copa Libertadores, fue sancionado por CONMEBOL y en la Liga de Primera 2025 sufrió constantemente con bajas de aforo por mal comportamiento de sus hinchas.

