La Selección Chilena sacó la garra el día de ayer ante Paraguay para imponerse por 1-0 en un disputado encuentro, donde el conjunto visitante se vino a defender a Rancagua, pero al final no le terminó sirviendo para nada.

Los tres puntos le permiten al equipo dirigido por Luis Mena quedar momentáneamente en el tercer lugar de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, torneo que entrega cupos para el Mundial de Brasil 2027.

Por diferencia de gol, La Roja quedó detrás de Argentina que tiene los mismos 7 puntos que Chile y sobre Colombia. Venezuela, por otro lado, marcha en solitario en la punta de la tabla de posiciones con 8 unidades.

Ahora, eso sí, habrá una larga pausa antes de retomar las acciones y la próxima vez que la Selección Chilena se junte será para afrontar una temible fecha triple: Argentina de local y visitas ante Colombia y Uruguay.

Dichos encuentros están programados por parte de CONMEBOL para el 10, 14 y 18 de abril respectivamente, por lo que hay más de 4 meses desde el último partido hasta que se vuelvan a encontrar.

Cabe recordar que las dos primeras selecciones van al Mundial de Brasil 2027, mientras que el tercer y cuarto lugar irán a un repechaje para determinar si clasifican o no a la cita mundialista.

En síntesis

La Selección Chilena Femenina derrotó a Paraguay 1-0 en Rancagua, por la CONMEBOL Liga de Naciones.

Con 7 puntos, el equipo de Luis Mena está tercero en la tabla, detrás de Argentina (7) y Venezuela (8).