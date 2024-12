Durante el inicio de semana hubo trascendidos que daban por hecho un fichaje de Brayan Cortés al León de México. El arquero sin decir su destino, comenzó a despedirse de Colo Colo y puso la mente en dar un anhelado salto internacional en su carrera.

Sin embargo, en León no están interesados en el arquero iquiqueño. Es más, se quedarán con los profesionales Alfonso Blanco y Óscar Jiménez. El presidente de la Fiera, Jesús Martínez, aclaró que no piensan en traer más guardametas.

“Hasta el momento no, creemos que tenemos dos buenos porteros”, mencionó el directivo en diálogo con ESPN.

Eduardo Berizzo también dejó claro que el arco de León en estos momentos está cerrado: “La decisión sobre nuestra portería está tomada, Óscar y Alfonso son nuestros porteros”.

El Toto volvió a ratificar a los goleros Blanco y Jiménez: “Todavía es muy prematuro para hablar de fichajes o de fichajes consumados. Esto recién empieza a moverse. Sí te confirmo lo de la portería. Para nosotros es importante que nuestros porteros se sientan sólidos, lo son, ellos son nuestros porteros para la temporada que viene”.

De esta manera, Cortés al menos al León de México no va y tendrá que buscar un nuevo destino.

En León por ahora aseguran que no piensan en Brayan Cortés. (Foto: Photosport)

Brayan Cortés ya se despidió de Colo Colo

El arquero ya entregó un mensaje de despedida respecto al Cacique y explicó su decisión de partir al extranjero. “Solo quiero dejar en claro todo lo que se está comentando de mi situación con Colo Colo. Llevo 7 años en el club y pienso que es un buen momento para seguir creciendo en mi carrera y tener otras experiencias. El año pasado tuve la opción de ir a 2 clubes y decidí quedarme a jugar este 2024. Efectivamente, hubo un acuerdo económico para que no me viera perjudicado en ese sentido, pero nunca extendiendo el contrato como condición”, expresó a través de Instagram.

También aseguró que la decisión no pasa por el tema económico: “El tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club. Mi foco principal es pensando en lo profesional y familiar. Espero puedan entender y respetar esta importante decisión”.