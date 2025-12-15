Colo Colo ya trabaja en la conformación del plantel para la temporada 2026, en donde los albos solo tendrán que concentrarse en torneos locales ya que no pudieron abrochar una clasificación a una copa internacional.

Fernando Ortiz ya definió las prioridades para reforzar al equipo, en donde es clave conseguir un arquero, defensores centrales y laterales para poder darle un salto de calidad al equipo pensando en los objetivos del próximo año.

En esa línea, varios históricos del club pidieron a gritos la llegada de Diego ‘Mono’ Sánchez, portero de Coquimbo Unido quien termina contrato con el cuadro pirata y puede negociar como jugador libre.

Mono Sánchez seguirá en Coquimbo. | Foto: Photosport

Finalmente, nada de eso sucederá: Diego Sánchez fue anunciado con bombos y platillos en el puerto pirata y seguirá defendiendo al cuadro de la Región de Coquimbo en su aventura internacional la próxima temporada.

“El legendario campeón, Diego ‘Mono’ Sánchez, continúa custodiando el arco pirata. El aura sigue firme bajo los tres palos aurinegros. Una vez pirata, ¡siempre pirata!”, anunció el club en sus Redes Sociales.

Así las cosas, Colo Colo tiene una opción menos para reforzar el arco donde Fernando de Paul tiene poca competencia en el puesto y más si se considera que pretenden mandar a préstamo a Eduardo Villanueva.

