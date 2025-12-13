Colo Colo está haciendo una poda masiva en el Estadio Monumental tras haber tenido una de las temporadas más malas y vergonzosas en la historia de la institución, donde no ganó nada e hizo el ridículo en los torneos que participó.

Con la ratificación de Fernando Ortiz en el banco de los albos, en Blanco y Negro ya trabajan en la conformación del plantel para la próxima temporada y varios jugadores ya han dicho adiós en el recinto de Macul.

Sebastián Vegas, Óscar Opazo, Emiliano Amor y Mauricio Isla ya se despidieron del Cacique, mientras que en el día de ayer se informó que Eduardo Villanueva saldría a préstamo para buscar más minutos en Primera División.

Clerveaux partiría de Colo Colo. | Foto: Photosport

Villanueva no sería el único canterano albo en abandonar, según informó Cristián Alvarado: “Colo Colo tomó una decisión: Manley Clerveaux partirá a préstamo el 2026. Desde la gerencia deportiva de ByN buscan que el delantero sume minutos y tenga continuidad. El jugador de origen haitiano había sido marginado del primer equipo”, informó.

Cabe recordar que, a su llegada a Colo Colo, Fernando Ortiz alabó las capacidades de Manley Clerveaux, pero de un momento a otro lo cortó. ¿La razón? Trascendidos aseguran que el jugador incurrió en indisciplinas y poca displicencia.

Así las cosas, Clerveaux ahora deberá buscar club para seguir su carrera profesional, sumar minutos y de esa manera quizás volver a Colo Colo en el futuro como un jugador más formado y maduro.

En síntesis

Fernando Ortiz fue ratificado en el banco de Colo Colo para la próxima temporada.

Sebastián Vegas, Óscar Opazo, Emiliano Amor y Mauricio Isla se despidieron del club.