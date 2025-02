Colo Colo tuvo un amargo debut oficial en la temporada 2025, donde igualó a dos tantos con Deportes Limache en un partido que tenía perdido, le dio vuelta y vio cómo se lo empataron rápidamente para firmar una triste igualdad.

Lo positivo para Jorge Almirón tras el empate ante Deportes Limache fueron los debuts de Sebastián Vegas, Víctor Felipe Méndez, Salomón Rodríguez y Claudio Aquino, quienes vistieron por primera vez la camiseta de Colo Colo.

Vero Bianchi maravillada con Aquino. | Foto: Photosport

Fue precisamente el ex jugador de Vélez Sarsfield el que dejó encandilada a Verónica Bianchi, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports no se hizo problemas para apuntar al volante creativo como el distinto del equipo: “Me parece a mí es el jugador diferente, más allá del resultado”, dijo.

Para Bianchi no hay dudas de que Aquino marca diferencias y no solo desde lo futbolístico: “Se nota demasiado la diferencia desde todo punto de vista; lo futbolístico y lo actitudinal para ser el primer partido”, sumó.

Lo cierto es que Claudio Aquino dejó un buen sabor de boca en los más de 35 mil hinchas que llegaron al Estadio Monumental el jueves pasado, quienes valoraron el aporte y la gambeta del jugador llamado a ser el sucesor de Carlos Palacios en el Cacique.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Claudio Aquino y el resto de sus compañeros en Colo Colo saltarán a la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso este lunes 3 de febrero a las 6 de la tarde, duelo válido por la Fecha 2 del Grupo B de la Copa Chile 2025.