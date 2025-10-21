Mientras que Esteban Paredes debe lidiar con dos denuncias en su contra como gerente deportivo de Santiago Morning, en paralelo el ídolo de Colo Colo la está rompiendo en la televisión.

Esto porque el exfutbolista brilló anoche en el programa ‘Fiebre de Baile’ de Chilevisión, donde es parte de los participantes y uno de los favoritos del público.

El Tanque se sigue superando en la tercera semana de competencia, donde ganó el duelo contra Raquel Castillo.

Paredes sorprendió a todos al ritmo del reggaetón, bailando la canción ‘Algo Me Gusta de Ti’ del dúo puertorriqueño Wisin & Yandel junto al estadounidense Chris Brown.

El goleador histórico de Primera División fue uno de los grandes ganadores de la noche y se salvará de la eliminación.

Cabe consignar que la bailarina que acompaña a Esteban Paredes es Angie Zepeda, quien es profesora de baile y coreógrafa. Anteriormente, se habían presentado con cumbia, ritmos latinos y balada.

Mira el VIDEO a continuación: