Diego Ulloa vive días decisivos en su carrera. Tras cerrar una muy buena campaña en Unión La Calera, donde fue pieza fija en el once ‘Cementero’, el lateral izquierdo debe regresar a Colo Colo y esperar la determinación del cuerpo técnico de Fernando Ortiz. Con 22 años y un rendimiento que lo posicionó como uno de los mejores de su puesto en el torneo, el canterano quiere quedarse en Macul y pelear su oportunidad.

El propio jugador conversó con Los Tenores de ADN Deportes, instancia en la que no escondió su emoción por la posibilidad de vestir la camiseta del club donde se formó: “Para mí sería un sueño, algo hermoso, porque estoy en Colo Colo desde los 7 años”.

Ulloa profundizó en ese deseo y lo llevó incluso al plano emocional: “Quedarme y que me dieran la oportunidad sería mi sueño. Sería el jugador más feliz del mundo. Obviamente no depende de mí, pero ojalá se dé”, señaló el lateral, quien entiende que la decisión final está en manos del club, aunque mantiene la ilusión intacta.

Además, el joven defensor recalcó lo que significa el ‘Cacique’ para él y su entorno.: “Colo Colo es mi vida entera, por lo que sueño yo y mi familia. Es todo para mí”, afirmó, reflejando el vínculo profundo que tiene con el club que lo vio crecer desde la infancia.

¿Tendrá Diego Ulloa su anhelada oportunidad en Colo Colo?

Durante su préstamo en La Calera, Ulloa disputó 34 encuentros entre la Liga de Primera y Copa Chile, mostrando regularidad, despliegue y crecimiento táctico. Su buen nivel no pasó desapercibido y ha sido uno de los argumentos para que en Macul evalúen seriamente su continuidad en el plantel 2026.

Según información del citado medio la decisión ya estaría tomada: Ulloa seguirá en Colo Colo la próxima temporada. El lateral aún tiene un año más de contrato y, con la salida de varios jugadores en defensa, aparece como una alternativa real para pelear un lugar en la banda izquierda.

Con pasos previos por Deportes La Serena, Barnechea y ahora La Calera, Diego Ulloa vuelve a Pedrero con más rodaje que nunca y con la convicción de que es su momento. De él dependerá convencer a Ortiz y competir por un puesto que sueña defender desde niño.

DATOS CLAVE