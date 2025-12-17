Colo Colo tuvo un año para el olvido, que coincidió con las celebraciones del centenario, donde no pudieron cumplir ninguno de los objetivos, luego de haber tenido una extraordinaria temporada 2024.

El año pasado, el Cacique había sido campeón del Campeonato Nacional, la Supercopa y volvió a los cuartos de final en Copa Libertadores después de seis temporadas.

Pero en un par de meses todo se derrumbó y el proyecto deportivo liderado por el entrenador Jorge Almirón entró en una profunda crisis, que cerró el técnico argentino Fernando Ortiz.

En paralelo, hubo algunos jugadores que salieron del club y que pudieron renovarse en el éxito en otros equipos.

Los cinco ex Colo Colo que fueron campeones este 2025

En total son cinco las ex figuras de Colo Colo que se coronaron este 2025. El último fue el delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien anoche alzó el título del Torneo Finalización con Junior de Barranquilla en Colombia.

El atacante de 28 años se convirtió en figura en El Tiburón, donde disputó 52 partidos, anotó 12 goles y dio siete asistencias.

Cabe recordar que Paiva reforzó al Cacique en 2024 a préstamo desde Olimpia, pero en Blanco y Negro decidieron no hacer uso de la opción de compra de su pase. Trascartón, el jugador fue cedido a Junior.

Mientras que en Colo Colo decidieron ocupar su plaza en el uruguayo Salomón Rodríguez, por quien pagaron 1,2 millones de dólares a Godoy Cruz por el 50% de su pase. Pero el charrúa de 25 años fue un verdadero fracaso, con solo tres goles en 26 partidos.

Guillermo Paiva fue campeón del Torneo Finalización con Junior de Barranquilla. (Foto: @guiipaiva17)

Además de Guillermo Paiva, fueron campeones esta temporada Maximiliano Falcón con el Inter Miami en la MLS y Brayan Cortés consiguió dos títulos con Peñarol: Torneo de Clausura y Copa AUF.

En el medio nacional, Cristián Zavala y Enzo Romero fueron parte del histórico campeonato de Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2025. El primero de ellos fue cedido a los Piratas por el segundo semestre y el canterano fue desechado por los albos.

Uno que estuvo cerca de ser campeón en Argentina fue el volante Leonardo Gil, quien junto a Huracán disputó la final del Torneo de Apertura, perdiendo la final con Platense.

En síntesis