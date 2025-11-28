Se acabó la espera y Colo Colo volverá a un campo de juego este viernes 28 de noviembre, día en donde deberá visitar a Cobresal en la altura de El Salvador en un duelo válido por la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

El Cacique llega con la primera opción para clasificar a la Copa Sudamericana ante el cuadro nortino, toda vez que un triunfo lo deja virtualmente clasificado. Incluso, un empate, dejaría todo en las manos de los albos para clasificar si en la última jornada derrota a Audax Italiano.

Claudio Aquino volvería a la titularidad hoy. | Foto: Photosport

Para el duelo frente a Cobresal, todo indica que Fernando Ortiz hará cambios y Claudio Aquino tomará el lugar de Leandro Hernández, canterano de los albos quien tuvo una buena actuación en el partido anterior ante Unión La Calera.

El resto del equipo es el mismo que arrancó ante los caleranos y que ahora buscará los tres puntos en el norte para lograr el único objetivo que le resta al Cacique este año en una temporada que ha sido verdaderamente para el olvido.

Colo Colo formaría con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Claudio Aquino y Javier Correa en el frente de ataque.

