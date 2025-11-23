Universidad de Chile se quedó sin margen de error en su búsqueda por ser el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América, toda vez que Universidad Católica derrotó a Palestino y se alejó en la tabla de posiciones.

Gustavo Álvarez sabe que la U necesita el triunfo como sea y, para lograr los tres puntos, no se guarda absolutamente nada y pondrá de titular a varios jugadores que hace unos días estaban jugando en Rusia por la Selección Chilena.

Nicolás Ramírez será el reemplazo de Franco Calderón. | Foto: Photosport

En defensa, Fabián Hormazábal arranca de titular y el estratega azul se decidió por Nicolás Ramírez para reemplazar a Franco Calderón, quien se encuentra suspendido para este encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

El resto del equipo no varía mucho, donde destaca la titularidad -como siempre- de Charles Aránguiz, capitán y guía del equipo. Arriba, Leandro Fernández buscará seguir en buena racha goleadora para ayudar a su equipo.

Cabe recordar que Universidad de Chile, de momento, marcha en el cuarto lugar de la Liga de Primera 2025 con 48 puntos, detrás de O’Higgins (50), Universidad Católica (54) y Coquimbo Unido (71).

¡LA FORMACIÓN DE LA U!

Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez en defensa; Maximiliano Guerrero. Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en la delantera.