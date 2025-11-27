Este jueves hubo conferencia de prensa en Colo Colo, donde volvió a hablar el entrenador Fernando Ortiz, en la previa del partido crucial contra Cobresal de mañana en El Salvador.

El técnico argentino fue consultado por lo que sucederá con el capitán Esteban Pavez, quien ni siquiera fue citado en el duelo anterior contra Unión La Calera, donde el Cacique goleó por 4-1 en el Estadio Monumental.

Anteriormente, el Huesi ya había quedado fuera de otros dos partidos por decisión técnica, pero ahora se ha sumado toda la polémica por sus dichos respecto a que Universidad Católica era la institución más importante del país.

Ante la consulta de los medios, el Tano Ortiz reveló la decisión que tomó a corto plazo con el volante de 35 años, quien volverá a ser considerado para el viaje a la Región de Atacama.

“Sí, Esteban va a estar convocado para el día de mañana”, anunció el estratega en conferencia de prensa.

En la misma línea, llamó a dar vuelta la página respecto a lo que ha pasado con el mediocampista estas últimas semanas.

“Del tema sobre Esteban y demás, ya creo que hemos hablado suficiente. Lo más importante es el día de mañana, sacar un buen resultado en una cancha difícil y tratar de poder sellar ya un objetivo que teníamos por cumplir y esperemos hacer un buen partido”, señaló Ortiz.

El estratega de 47 años también se refirió a las condiciones adversas que se encontrará su equipo en el campamento minero, ubicado a 2.600 metros sobre el nivel del mar, en medio del desierto de Atacama.

“El tema de la altura a muchos jugadores les puede llevar a, no sé si la palabra es molestar, pero sí, en su cabeza siempre gira la altura, el miedo a la falta de oxígeno y demás. Algunos jugadores lo notan un poco más, algunos los jugadores lo notan un poco menos, pero en nuestra cabeza la altura no va a ser un pretexto nuestro a la hora de ir a la cancha y jugar el partido de mañana“, cerró el DT.

Fernando Ortiz en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Foto: Captura)

El viaje relámpago de Colo Colo para enfrentar a Cobresal

Cabe consignar que Colo Colo viajará este viernes 27 de noviembre por la mañana a El Salvador en un vuelo chárter, para enfrentar a Cobresal por la tarde, a las 18:30 horas en el Estadio El Cobre.

Este partido abrirá la fecha 29 de la Liga de Primera 2025 y enfrenta a dos rivales directos por la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

En síntesis