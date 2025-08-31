A fines de 2024, varios emblemas del Colo Colo que logró llegar a cuartos de final de Copa Libertadores y que levantaron la Supercopa y la estrella número 34, dijeron adiós al club como parte de un plan de reestructuración del plantel. Uno de los que salió fue Guillermo Paiva, atacante paraguayo que, pese a su bajo registro goleador, supo hacerse un espacio en el corazón de los hinchas albos gracias a su entrega en cada partido.

El recuerdo del “Paivazo” quedó latente en el Monumental. Más aún considerando que quien llegó a suplir al paraguayo, ha rendido incluso menos cuando las expectativas eran incluso mayores debido a su alto valor de mercado.

En diálogo con AS Chile, la esposa de Paiva recordó lo que fue su paso por el popular. “Siempre que podemos, vemos los partidos. ‘Guille’ quiere mucho a los colocolinos. Siempre se emociona y me cuenta que le escriben comentarios muy lindos”, recordó.

Asimismo, remarca el cariño que le demuestran día a día los hinchas albos: “Tanto él como yo estamos muy agradecidos por todo ese cariño que seguimos recibiendo hasta hoy. Respecto al mal momento, es normal, así es el fútbol. Pero Colo Colo es un equipo grande y seguramente las buenas van a llegar”.

El dolor tras haber dejado Colo Colo

La pareja del ariete aseguró además que la noticia de que no continuaría jugando en Colo Colo, a Paiva le tomó con un balde de agua fría: “La verdad, sí (nos dolió)… Cuando supimos que teníamos que hacer maletas e ir a Paraguay, y que no volveríamos, nos costó mucho, porque ya nos habíamos acostumbrado al club, a Chile y a todo”.

Guillermo Paiva aún recuerda a Colo Colo. Su esposa aseguró que nunca quisieron salir de Chile (Foto: Photosport)

“Él tenía muchas ganas de quedarse, pero las cosas no se dieron. Igual, gracias a Dios terminó dándose lo de Junior, un club con gente tan linda como la de Colo Colo. Siempre se extraña al club y a un país al que le agarras tanto cariño. Vivimos un año allá y es un país hermoso en todo sentido”, aseguró.

Finalmente, remarcó que les gustaría algún día volver a nuestro país: “Obvio, pensamos volver a Chile, así sea de vacaciones… Tenemos muchos amigos y gente querida allá, además de hermosos recuerdos del país. Siempre será lindo volver a Chile”.