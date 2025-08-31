A pocas horas del Superclásico, Colo Colo, bajo la dirección técnica de Hugo González y Luis Pérez, afina los últimos detalles para enfrentar a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en una nueva edición del clásico del fútbol chileno.

La hinchada colocolina ha copado los alrededores del recinto de Macul, con cánticos, banderas y un entusiasmo desbordado. Este ambiente previo refleja la pasión que despierta el partido más importante del país y la presión que sienten los jugadores por dejar todo en la cancha por los colores del Cacique.

La arriesgada jugada de Hugo González y Luis Pérez para el Superclásico

Para este encuentro, el conjunto Popular presenta varias novedades: la suplencia de Claudio Aquino, la ausencia por acumulación de tarjetas amarillas de Emiliano Amor y la no citación de Alan Saldivia, quien está lidiando con una rebelde pubalgia.

Por esto, la formación de Colo Colo será la siguiente: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez, Arturo Vidal; Lucas Cepeda y Javier Correa.

La formación confirmada de Colo Colo | FOTO: Colo Colo

Con esta oncena, la dupla interina buscará imponer el juego del equipo, controlar el mediocampo y generar oportunidades de gol, en un clásico que siempre se vive con intensidad y pasión.

¿Dónde ver el choque de Colo Colo vs U. de Chile?

Este partidazo será transmisión exclusiva de TNT Sports Premium en televisión y en streaming por la plataforma de pago HBO Max, pero con suscripción al canal deportivo antes mencionado.