El jugador de la UC más criticado en el primer tiempo vs. Estudiantes: “Se tiene que ir”

Eugenio Mena fue apuntado por los hinchas de Universidad Católica a través de redes sociales. El lateral izquierdo fue desaprobado.

Universidad Católica tuvo un complejo primer tiempo contra Estudiantes de La Plata. La escuadra precordillerana comenzó 1-0 abajo en la revancha válida por los octavos de final de Copa Libertadores.

Y por ello, hubo un jugador que fue ampliamente desaprobado por los hinchas de la UC tras los 45 minutos iniciales. A través de redes sociales, los fanáticos apuntaron hacia Eugenio Mena.

El lateral de 38 años fue duramente cuestionado mediante X debido a su actuación por la banda izquierda. No logró penetrar a la retaguardia contraria y fue superado en el retroceso.

“Está retirado pero no lo sabe” y “Se tiene que ir a fin de año sí o sí. No da más su nivel“, fueron parte de los descargos dirigidos hacia el zurdo.

Cabe consignar que el único gol del primer lapso fue convertido por Joaquín Correa. El atacante aprovechó una oportunidad en el área y decretó la apertura del marcador en el minuto 44.

Eugenio Mena fue fulminado por los hinchas de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Las críticas contra Eugenio Mena en Universidad Católica

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