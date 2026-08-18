Universidad Católica confirma su formación para la revancha vs. Estudiantes de La Plata

La escuadra precordillerana ratificó un once inicial lleno de modificaciones para el duelo en el Claro Arena.

Universidad Católica cuenta los minutos para enfrentar a Estudiantes de La Plata por los octavos de final de Copa Libertadores. Luego del 1-1 del encuentro de ida, todo se resolverá en territorio chileno.

En dicho compromiso, la escuadra precordillerana intentará conseguir los boletos rumbo a la siguiente fase con diversas bajas. Por ello, Daniel Garnero tuvo que mover el tablero.

La principal ausencia: Fernando Zampedri quedó al margen por acumulación de cartulinas amarillas. Su lugar en el ataque será utilizado por Justo Giani, lo que permitirá el ingreso de Martín Gómez por la banda.

A su vez, se ratifica que Agustín Farías conformará parte de la retaguardia para que Daniel González se encargue de ser el lateral derecho: Bernardo Cerezo no está convocado.

Otro importante punto a consignar es que Clemente Montes está en la banca de suplentes. Tras una larga espera, el ariete volvió a ser citado luego de superar sus complicaciones físicas.

Daniel Garnero movió la pizarra en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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La formación de Universidad Católica

El XI de la UC es con: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez.

Dicho partido entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se jugará este martes 18 de agosto. Está programado para comenzar a disputarse desde las 20:30 horas de Chile en el Claro Arena.