¿Transmite Chilevisión? Cómo ver EN VIVO el U. Católica vs. Estudiantes por la Copa Libertadores

En esta jornada se disputará lo que será el duelo por los octavos de final dentro de la Copa Libertadores, en donde en este martes, Universidad Católica y Estudiantes de La Plata definirán a un cuartofinalista.
El equipo dirigido por Daniel Garnero sueña con dar la gran sorpresa en esta jornada y conseguir la clasificación a la próxima fase, en la que para este duelo contará con la gran baja de su goleador, Fernando Zampedri.
Por otra parte, Estudiantes de La Plata llega a este duelo con el ánimo arriba tras lo que fue su triunfo en el clásico ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 4-0 en el fútbol argentino y arribó a Chile con su mejor contingente para lograr la clasificación.
Afortunadamente para los fanáticos del fútbol en Chile, para este partido Chilevisión transmitirá completamente EN VIVO y GRATIS por TV abierta. También se podrá ver ONLINE en las distintas plataformas del canal nacional.
La UC y Estudiantes tendrán un duelo clave | Foto: Photosport
Así las cosas, está todo listo y dispuesto para que este martes se viva un verdadero partidazo en el Claro Arena entre Universidad Católica y Estudiantes quienes en un partido más que especial buscarán definir a un cuartofinalista.
En Síntesis
- Universidad Católica y Estudiantes definen hoy al cuartofinalista de la Copa Libertadores.
- El delantero Fernando Zampedri será la gran baja en el equipo de Daniel Garnero.
- Chilevisión transmitirá el partido gratis por televisión abierta y en sus plataformas online.