Argentina venció por 3-0 a Venezuela en el estadio Monumental de Núñez por la fecha 17 de las Eliminatorias a la Copa del Mundo. Los vigentes monarcas a nivel mundial contaron con la magia de Lionel Messi, quien a sus 38 años deleitó al público en su último partido oficial con su selección en Buenos Aires.

Messi en área grande recibió una asistencia de Julián Álvarez y se la picó al arquero de la Vinotinto, Rafael Romo para marcar en el minuto 39 un gol de gran factura para la Albiceleste.

Lionel Scaloni decidió alinear como titular a Franco Mastantuono, mediocampista de 18 años que recientemente fue fichado por el Real Madrid. Para Argentina su presencia presenta toda la renovación que se vendrá en unos años. El joven talento estuvo 63 puntos en el campo de juego y fue reemplazado por Nicolás González.

González fue clave en el segundo gol con un centro para Lautaro Martínez, quien de palomita marcó el 2-0 a los 76′. El Toro había ingresado hace dos minutos por Julián Álvarez.

El árbitro chileno Piero Maza dirigió el partido de Argentina ante Venezuela. (Foto: Getty)

Messi marcó el segundo tanto personal y tercero de la Selección Argentina, empujando el balón en el centro del área en el minuto 80.

La Albiceleste sumó tres unidades para llegar a 38. Con esto siguen en una gran Eliminatoria, ya con el primer lugar asegurado, pero con la chance de superar la barrera de los 40 puntos.

En tanto, Venezuela sigue en el séptimo lugar con 18 unidades, una más que Bolivia, faltando una fecha para que termine la Clasificatoria.

Lionel Messi brilla en su último partido oficial con Argentina de local. (Foto: Getty)

¿Contra quién juega Argentina por la fecha 18 de las Eliminatorias?

Argentina visitará a Ecuador en el estadio Monumental de Guayaquil el martes 9 de septiembre a las 20:00 (de Chile) por la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo.

Venezuela cerrará ante Colombia el mismo martes 9/9, pero a las 20:30 en el estadio Monumental de Maturín. En una jornada que Bolivia recibirá a Brasil a la misma hora en El Alto.