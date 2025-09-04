La selección de Venezuela se prepara para uno de los desafíos más exigentes de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: visitar a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires, un recinto históricamente difícil para cualquier rival.

Sin embargo, la Vinotinto sigue soñando con estar en la próxima cita planetaria, por lo que cada resultado puede alterar de manera significativa las aspiraciones del combinado dirigido por Fernando Batista.

Actualmente, Venezuela se encuentra en el puesto de repechaje, el que peleará mano a mano con Bolivia y Perú, por lo que sumar puntos ante la Albiceleste resulta fundamental para mantenerse con opciones.

Además, el duelo ante Argentina exige un planteamiento táctico inteligente y una actuación sólida tanto defensiva como ofensiva, ya que cualquier error puede ser determinante en un partido de alta exigencia.

Qué pasa si Venezuela gana, empata o pierde con Argentina

Si Venezuela gana: al contar con 18 unidades actualmente, un triunfo histórico en el Monumental le daría los 21 puntos en la tabla y boleto casi asegurado al repechaje para el Mundial, dependiendo de lo que pueda suceder entre Colombia y Bolivia.

al contar con 18 unidades actualmente, un triunfo histórico en el Monumental le daría los 21 puntos en la tabla y boleto casi asegurado al repechaje para el Mundial, dependiendo de lo que pueda suceder entre Colombia y Bolivia. Si Venezuela empata: la igualdad en el marcador dejaría a los venezolanos con 19 unidades, aún en zona de repechaje si Bolivia no le gana a Colombia.

la igualdad en el marcador dejaría a los venezolanos con 19 unidades, aún en zona de repechaje si Bolivia no le gana a Colombia. Si Venezuela pierde: la derrota de la Vinotinto lo dejaría en 18 puntos, tal como se encuentra ahora, y necesitará de un triunfo de Colombia ante Bolivia para seguir dependiendo de sí mismo pensando en la clasificación mundialista.

Los venezolanos esperan expectantes el duelo ante la Albiceleste | FOTO: Andres Pina/Photosport

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: