Este jueves empieza el fin de la participación de la Selección Chilena en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026, donde La Roja visita a Brasil por la fecha 17, ya sin posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo.

Tan así que Chile se presenta con un equipo renovado a cargo del técnico interino Nicolás Córdova, luego de la salida del entrenador Ricardo Gareca.

En esta ocasión se dejó de lado a los históricos de la Generación Dorada para darle espacio a una nueva camada de jugadores en la Selección, donde el plantel no supera los 31 años, liderados por Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo, el nuevo capitán.

Pero uno que fácilmente pudo entrar en esta nómina de 28 futbolistas es el volante Erick Pulgar, quien lleva varios años en el fútbol brasileño siendo figura en el Flamengo, actual líder del Brasileirao.

El antofagastino no es considerado para el Equipo de Todos desde octubre del 2024, cuando estuvo presente en la goleada en contra por 4-0 ante Colombia en Barranquilla.

Luego fue borrado por Gareca, que no lo volvió a considerar hasta su salida en la fecha FIFA de junio, siendo que el Flaco estaba disponible e incluso disputó el Mundial de Clubes con el Mengao.

El motivo de la nueva ausencia de Erick Pulgar

Pero en esta ocasión su marginación es por otro motivo, pues Pulgar se encuentra lesionado desde hace dos meses, perdiéndose hasta el momento 14 partidos con Flamengo.

El mediocampista de 31 años sufrió una fractura de metatarsiano en los octavos de final del Mundial de Clubes contra Bayern Múnich, motivo por el que aún no está disponible y por lo que Córdova no pudo contar con él para estos compromismos finales con Brasil y Uruguay.

Erick Pulgar sufrió la lesión el 29 de junio en el Mundial de Clubes. (Foto: Michael Reaves/Getty Images)

Cabe recordar que Erick Pulgar ha sido seleccionado nacional de forma constante desde 2015, siendo uno de los últimos campeones de América en actividad.

¿A qué hora es el partido de Brasil vs Chile?

La Roja visita a la Verdeamarela este jueves 04 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Maracaná, Río de Janeiro. La transmisión televisiva para Chile es a través de Mega.