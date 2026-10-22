Dónde ver EN VIVO Ararat vs. AZ Alkmaar por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Ararat y AZ Alkmaar se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ararat recibe a AZ Alkmaar este jueves 22 de octubre desde las 13:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El cruce enfrenta a dos realidades opuestas en esta Europa League: un equipo que todavía no sumó y otro que empieza a agarrarle la mano al torneo.

Ararat necesita un resultado que le cambie el ánimo antes de que la fase de liga se le complique todavía más, mientras que el AZ Alkmaar quiere confirmar que la victoria pasada no fue algo aislado.

La actualidad de ambos equipos

Ararat llega golpeado: perdió sus dos presentaciones, primero 4-1 de local ante el Sparta y después 3-1 como visitante frente al Jagiellonia. Sin puntos y ubicado 34° entre los 36 equipos del certamen, el objetivo inmediato es dejar de sumar derrotas antes de que la tabla se le escape.

El AZ Alkmaar llega con mejor cara. Después de caer 1-0 de visitante ante el Sunderland, reaccionó con un triunfo 2-1 como local frente al Hapoel que lo metió en zona de pelea, 20° con tres unidades. El envión anímico lo pone como claro favorito para este jueves.

Horario del partido

Chile: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Ararat y AZ Alkmaar se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium .

y . Ararat suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. AZ Alkmaar suma 3 puntos en el torneo.