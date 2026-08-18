La ANFP define al árbitro del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo

En las últimas horas se conoció el árbitro para el Superclásico entre la U y Colo Colo.

Universidad de Chile y Colo Colo protagonizarán este fin de semana un importante encuentro por la Liga de Primera, en el que ambos darán vida a los que será la edición 200° del Superclásico del fútbol chileno.

A días de lo que es este duelo crucial, se dio a conocer una importante información para ‘Azules’ y ‘Albos’, en donde se conoció al árbitro que impartirá justicia en este duelo

Según informaron en Radio ADN durante esta jornada, el juez nacional que dirigirá el Superclásico 200° entre Universidad de Chile y Colo Colo, será el mundialista Juan Lara.

Con esta designación, Juan Lara dirigirá lo que será su primer Superclásico y en este 2026, arbitrará su segundo partido a la U y Colo Colo, en el que a los ‘Azules’ les dirigió en la victoria por 2-0 ante Huachipato por la fecha 17 y a los ‘Albos’por la segunda fecha en el trunfo por 2-0 ante Everton.

Lara será el árbitro del Superclásico | Foto: Photosport

Tras esta definción, Juan Lara buscará tener una buena actuación dentro de este Superclásico, en el que espera sostener lo que ha sido su buen rendimiento tras lo que fue su estancia en el Mundial 2026.

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¿Cuándo es el Superclásico del fútbol chileno?

El duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo se disputará este domingo 23 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nacional.