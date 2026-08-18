Lucas Assadi a un paso de partir de la Universidad de Chile: este sería su nuevo equipo

El conjunto europeo que estaría a un paso de forjar su salida de Lucas Assadi de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile vive una semana crucial dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Azules’ este fin de semana disputarán lo que será una nueva edición del Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Nacional.

Pero no solo sobre este partido está puesto el foco de la U, ya que en el mercado de pases también tienen la mirada puesta, en la que podrían decirle adiós a un importante jugador.

Se trata del talentoso crack azul, Lucas Assadi, quien tras su renacer en este segundo semestre con la U, volvió a llamar la atención de los equipos en el Viejo Continente.

En las últimas horas, se ha conocido del importante interés de un club europeo, que estaría buscando con todo el fichaje de Lucas Assadi en este mercado y el que lo dejaría a un paso de salir de la Universidad de Chile.

Assadi podría dejar la U | Foto: Photosport

El club que va con todo por el fichaje de Assadi

El equipo que estaría muy cerca de quedarse con los servicios de Lucas Assadi sería el AIK Solna de la primera división del fútbol de Suecia, que busca con todo el fichaje del 10 azul.

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Así lo informó el periodista Daniel Kristoffersson en su cuenta de ‘Instagram’, en la que indicó que el conjunto sueco ya está en converaciones con la Universidad de Chile para lograr el fichaje de Assadi.

“AIK va por un fuerte reclutamiento antes de que cierren las ventanas de transferencia. El club está en conversaciones respecto a Universidad de Chile por Lucas Assadi. Si el reclutamiento se realiza, será uno de los reclutamientos más caros del AIK”, fue lo que señaló.

Ante este escenario, las próximas horas podrían ser claves para poder definir el futuro de Lucas Assadi en la Universidad de Chile, quien estaría muy cercano de poder partir en este mercado.