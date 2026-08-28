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Fútbol Chileno

Cobresal vence a Palestino y sale de la zona de descenso: así quedó la tabla de la Liga de Primera

Revisa como quedó la tabla de posiciones del fútbol chileno tras el Cobresal vs Palestino.

Revisa como quedó la tabla de la Liga de Primera tras el Cobresal vs Palestino
© InstagramRevisa como quedó la tabla de la Liga de Primera tras el Cobresal vs Palestino

En esta jornada se daba comienzo a una nueva fecha de la Liga de Primera, en donde en el norte de nuestro país, Cobresal y Palestino se enfrentaban en un duelo crucial para ambos.

En lo que fue un partido de alto impacto, Cobresal logró hacerse respetar en casa y venció por 2-0 a Palestino gracias a los goles de Janpol Morales y Renato Huerta.

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Con este resultado, Cobresal suma tres puntos de oro y sale de la zona de descenso, alcanzando las 21 unidades, quedándose en el antepenúltimo lugar de la tabla, mientras que Palestino se mantiene en el cuarto lugar con 33 puntos.

Para la próxima fecha, Cobresal deberá viajar a la quinta región para enfrentar a Deportes Limache, mientras que Palestino recibirá en condición de local a Universidad de Concepción.

Cobresal sumó valiosos tres puntos | Foto: Photosport

Cobresal sumó valiosos tres puntos | Foto: Photosport

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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