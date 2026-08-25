La ANFP libera los audios del VAR tras el polémico penal en el Superclásico entre la U y Colo Colo

Revisa como fue el chequeo del VAR tras el polémico penal en el Superclásico entre la U y Colo Colo.

Universidad de Chile y Colo Colo disputaron un importante encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ salieron como ganadores tras imponerse por 2-1 en el Estadio Nacional.

Este partido no estuvo para nada exento de polémicas y esta se desarrolló en el final del primer tiempo, en lo que fue el penal de Arturo Vidal tras un remate de Tobías Reinhart, el que significó la igualdad para la Universidad de Chile gracias al gol de Charles Aránguiz.

Hace unos instantes, desde la ANFP liberaron los audios del VAR ante lo que fue esta polémica jugada, en la que el juez del VAR, Cristián Garay llamó a Juan Lara para revisar esta intervención de Arturo Vidal, la que fue sancionada como penal.

Garay le explicó a Lara de que el remate de Reinhart pegó en el codo de Arturo Vidal, quien para su parecer extendió dicha parte de su cuerpo, interviniendo en el remate, lo que fue revisado puntualmente y terminó siendo penal para la Universidad de Chile.

VIDEO: REVISA COMO FUE EL CHEQUEO DEL VAR ANTE ESTA POLÉMICA