¿Habrá visitantes?: Delegación Presidencial toma importante decisión para el Superclásico

El Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo será de vital importancia por la lucha al título, en la que los ‘Azules’ buscarán acercarse a los ‘Albos’, mientras querrán seguir estirando su ventaja en la cima de la tabla.

Para este compromiso, la gran novedad era la posibilidad de poder contar con hinchas visitantes, medida que fue adoptada para la segunda parte del torneo, pero que se esfumó por completo en las últimas horas.

La Seremi de Seguridad Pública realizó un informe previo a este duelo, en la que no autorizó la presencia de los hinchas de Colo Colo en el Estadio Nacional para este partido, algo que fue ratificado hace unos instantes por parte de la Delegación Presidencial.

El Superclásico será sin visitantes

Colo Colo no podrá contar con sus hinchas | Foto: Photosport

Hace unos instantes, se confirmó que desde la Delegación Presidencial ratificaron al decisión de que este duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Nacional se dispute sin hinchas visitantes.

Esta información la reveló el periodista, Rodrigo Gómez en su cuenta de ‘X’, en la que señaló que Colo Colo ya fue informado de que no podrá contar con la presencia de sus hinchas para este partido.

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“Confirmado: No habrá público visitante en el Clásico 200 del Fútbol Chileno. Colo Colo ya fue informado. La Delegación Presidencial Región Metropolitana le comunicó que no autorizó la presencia de hinchas albos en el Estadio Nacional”, informó.

De esta forma, se pone punto final a lo que era esta posibilidad de poder volver a contar con la presencia de hinchas visitantes para este Superclásico, en la que el Estadio Nacional solo contará con fanáticos de la Universidad de Chile.

Confirmado, no habrá público visitante en clásico 200 del fútbol chileno!!



Colo Colo ya fue informado. La Delegación Presidencial Regional Metropolitana le comunicó que no autorizó la presencia de hinchas albos en el Estadio Nacional. @Cooperativa — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 19, 2026