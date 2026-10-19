Universidad Católica posa su atención en esta promesa de La Roja: “Le han echado un ojo”

La UC tiene en la mira a uno de los futbolistas que dijo presente en los Juegos Sudamericanos 2026 junto a la Selección Chilena.

Universidad Católica se instaló en el mercado de fichajes. El conjunto precordillerano tendrá que sumar nuevos refuerzos para la siguiente temporada, por lo que ya activó su brújula.

Y ella, apunta hacia una promesa de la Selección Chilena que dijo presente en los Juegos Suramericanos (Odesur). ¿De quién se trata? Según informa Frecuencia Cruzada, ese es el caso de Joaquín Soto.

El mediocampista de 19 años, actualmente en las filas de Unión La Calera, asoma como opción de la secretaría técnica de la UC. Por el momento, no hay propuestas formales.

“Es un jugador que le han echado un ojo en San Carlos de Apoquindo“, indicó el periodista Bruno Sampieri en el espacio mencionado.

Cabe consignar que Joaquín Soto tiene contrato vigente con su club hasta el 31 de diciembre de 2029. Por ende, un eventual arribo a San Carlos de Apoquindo tendrá que ser visado por la cúpula cementera.

Joaquín Soto está en la mira de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica se instala en el mercado de fichajes

A su vez, hay que rememorar que según trascendió, la UC tiene en carpeta a Felipe Ogaz de O’Higgins de Rancagua. Esto confirma una tónica: la institución de Las Condes está observando mediocampistas.

Ante la posible salida de Fernando Zuqui y Gary Medel, la directiva de Universidad Católica debe tener planes de emergencia. La participación en certámenes internacionales durante 2027 es inminente.