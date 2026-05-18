El fútbol chileno suma a un nuevo DT caído que parte del club tras malos resultados.

La jornada 12° terminó en el fútbol chileno y tras la realización de esta, un nuevo entrenador fue cesado de su cargo tras los malos resultados que cosechó con su club.

Se trata del argentino Walter Lemma, quien dirigía a Deportes Concepción y tras la derrota consumada este pasado fin de semana por 2-0 ante Everton de Viña del Mar en Concepción, se puso punto final a su ciclo como DT en los ‘Lilas’.

Esta información fue entregada por el periodista Carlos Campos en su cuenta de ‘X’, en la que informó que el estratega argentino no va más como DT de Deportes Concepción.

“Oficial: Walter Lemma dejó de ser el DT de Deportes Concepción”, fue lo que señaló el comunicador en su red social.

Lemma no sigue en Concepción | Foto: Photosport

De esta manera, el ‘León de Collao’ buscará a su nuevo estratega el que tiene la compleja misión de poder salir del fondo de la tabla y buscar la permanencia en primera división, lo que sin duda es el gran objetivo del equipo.

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Walter Lemma dirigió 10 partidos en Deportes Concepción entre Liga de Primera y Copa de la Liga, en la que sumó un triunfo, dos empates y siete derrotas.

🚨 Oficial: Walter Lemma dejó de ser el DT de Deportes Concepción



Vía @Sabescl pic.twitter.com/lEXfN2ReSD — Carlos Campos (@carlosicampos) May 18, 2026

En Síntesis

Walter Lemma fue cesado como director técnico de Deportes Concepción tras malos resultados.

fue cesado como director técnico de Deportes Concepción tras malos resultados. Everton derrotó 2-0 a Deportes Concepción este fin de semana en Concepción.

a Deportes Concepción este fin de semana en Concepción. Siete derrotas sumó el entrenador argentino en diez partidos dirigidos con los ‘Lilas’.