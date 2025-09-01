Y cayó un nuevo director técnico en el fútbol chileno. En las últimas horas se dio a conocer que Unión La Calera decidió ponerle fin al ciclo del entrenador Walter Lemma tras los malos resultados en la segunda rueda.

El argentino, quien destacó como ayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo, acumuló ocho partidos sin ganar, de los cuáles seis fueron derrotas. La caída ante Palestino como local, colmó la paciencia de la dirigencia ‘cementera’.

Walter Lemma sumó ocho partidos sin ganar (Photosport).

La noticia la dio a conocer el periodista Ricardo Maturana de Sintonía Roja: “Dirigencia decidió desvincular al entrenador argentino por los malos resultados de la segunda rueda”, señaló el comunicador.

Actualmente el conjunto del Cemento suma apenas 23 puntos en 22 fechas y ocupa peligrosamente el puesto 10 de la Liga de Primera. Además, los caleranos fueron eliminados en octavos de final de Copa Chile.

El próximo desafío de Unión La Calera será ni más ni menos que ante Everton, el viernes 12 de septiembre, en un duelo clave para escapar de la zona de descenso.