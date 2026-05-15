El exdelantero que brilló en Colo Colo, Unión Española y por su característica celebración con una máscara de SpiderMan hoy luce totalmente irreconocible a los 46 años.

Cada vez que marcaba un gol, Juan Pablo Úbeda corría hacia una esquina y desde el pantalón extraía una máscara del superhéroe SpiderMan. Así, el exdelantero que hoy bordea los 46 años marcó una época en el fútbol chileno.

Tras un largo silencio lejos de la cancha y la exposición mediática, el formado en Unión Española y con pasos por Colo Colo, Palestino, Curicó Unido, Sampdoria y Everton, entre otros, reapareció en los medios de comunicación totalmente irreconocible.

Así luce actualmente Juan Pablo Úbeda (Radio Futuro).

El otrora futbolista conversó con Radio Futuro y explicó que en la actualidad está dedicado a sus emprendimientos ligados al lavado y servicio de vehículos, aunque admitió que el panorama financiero ha sido complejo en el último tiempo. “A pesar que como empresario ha sido muy difícil todo este periodo”, señaló.

Respecto a su vida personal, Úbeda reconoció “yo cerré redes sociales, me dediqué a trabajar”. En esa línea, el Hombre de Araña dejó un reclamo: “Los jóvenes tienen un teléfono en la mano, que pueden hacer la vida que quieren… El fútbol chileno se fue quedando un poco en algunos aspectos”.

En síntesis…

Nueva vida: El exgoleador Juan Pablo Úbeda reapareció irreconocible a sus 46 años, totalmente alejado del fútbol.

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Giro empresarial: Cerró sus redes sociales para enfocarse en sus pymes automotrices en medio de un complejo escenario financiero.

Mirada crítica: Lamentó la dependencia tecnológica de la juventud y advirtió un estancamiento en el balompié nacional.