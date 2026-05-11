El complejo calendario que tiene Coquimbo Unido, en la que en una semana disputará siete partidos.

Coquimbo Unido sufrió un importante tropezón en la Copa de la Liga tras lo que fue su igualdad a dos tantos ante Huachipato, resultado que lo hace caer en su lucha por el liderato en el Grupo A junto a Colo Colo, quien le saca dos puntos a los ‘Piratas’.

Ahora el elenco de la cuarta región debe afrontar días de tremenda complejidad, los que sin duda le significan un duro problema para el estratega Hernán Caputto, quien deberá tomar una importante decisión.

Los ‘Piratas ahora deberán disputar tres encuentros en siete días, lo que sin duda es una carga de partidos importantes en su lucha por torneos nacionales e internacionales.

El miércoles 13 Coquimbo Unido juega un duelo crucial ante Colo Colo por la Copa de la Liga en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a las 19:00 horas, luego el viernes 15 recibirán a Audax Italiano a las 20:00 horas por el torneo nacional y finalmente, el martes 19 reciben a Deportes Tolima en la Copa Libertadores.

Por esto, el DT de los ‘Piratas’ deberá tomar una importante decisión en este cargado calendario de partidos que tendrá su equipo, en el que sin duda deberá rotar jugadores para evitar las altas cargas.

Caputto y el complejo el calendario en Coquimbo | Foto: Photosport

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Caputto responde en Coquimbo

Tras la igualdad ante Huachipato, el estratega Hernán Caputto conversó con TNT Sports y habló de lo que fue la dosificación de jugadores que puso para el duelo ante Huachipato en la Copa de la Liga, en la que explicó que el cargado calendario que tiene, lo hace tomar estas decisiones.

“(La dosificación) Es una cuestión de la cantidad de partidos que tenemos seguidos, a mi me gusta que los jugadores puedan tener la oportunidad como esta para aprovecharla y jugar y eso es un equipo”.

“El miércoles jugamos y luego el viernes jugamos por el campeonato nacional, así que es muy importante poder sumar más jugadores”, declaró.

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Ahora el desafío más próximo para Coquimbo Unido es ante Colo Colo en la Copa de la Liga, en donde Caputto deberá tomar una importante decisión en su plantel sobre si pondrá un equipo estelar ante los ‘Albos’ o volverá a dosificar pensando en el torneo y la Copa Libertadores.

En Síntesis

Coquimbo Unido igualó 2-2 ante Huachipato y quedó a dos puntos de Colo Colo .

igualó 2-2 ante Huachipato y quedó a dos puntos de . El equipo de Hernán Caputto disputará tres encuentros oficiales en solo siete días.

disputará oficiales en solo siete días. Coquimbo enfrentará a Colo Colo, Audax Italiano y Deportes Tolima entre el 13 y 19 de mayo.