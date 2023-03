Jon Dahl Tomasson, ex delantero del Milan y ahora técnico del Blackburn Rovers, reveló la razón de la suplencia del delantero chileno

¿Por qué es suplente? DT del Blackburn explica la razón por la cual Brereton no está siendo titular en el equipo

Hace unos días Ben Brereton regresó a las canchas de fútbol con el Blackburn después de una lesión. Sin embargo, a pesar de su recuperación, el delantero chileno no ha estado muy presente en los partidos del Blackburn, estando más en el banco que en el terreno de juego. Esto fue explicado por Jon Dahl Tomasson, técnico del elenco que milita en la Segunda División de Inglaterra.

El ex delantero danés del Milan de Italia habló en conferencia de prensa sobre el tema de Brereton, señalando lo siguiente: “Ben es un jugador que está un poco fatigado, alguien a quien probablemente no he cuidado mucho de esa manera. Eso sí, después de un descanso se ve mucho más fresco ahora, lo cual es muy positivo”.

Ben Brereton se lesionó el 18 de febrero durante el partido que el Blackburn jugó frente al Swansea de Gales por el Championship. El delantero chileno-inglés regresó la semana pasada jugando nueve minutos en la victoria por uno a cero sobre el Sheffield United, resultado que dejó a su equipo en puestos de playoffs para competir por el ascenso a la Premier League.

Jon Dahl Tomasson, técnico del Blackburn | Getty Images

Cabe destacar además que en un par de semanas Chile volverá jugar un partido cuando el 27 de marzo reciba a Paraguay en el Estadio Monumental, encuentro en el cual Brereton podría estar presente si es que es nominado por el técnico Eduardo Berizzo.

El próximo partido del Blackburn Rovers es este viernes 10 de marzo a las 17:00 horas cuando el Blackburn Rovers visite al Stoke City por la fecha 36 del Championship inglés.