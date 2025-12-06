Colo Colo y Universidad de Chile tienen hoy un duelo de alto impacto dentro del fútbol femenino, en la que ambas escuadras se enfrentarán en la gran final, duelo que disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Para este partido, las dirigidas por Tatiele Silveira llegan con el ánimo arriba tras lo que dejar en el camino en semifinales a Coquimbo Unido, en la que se impusieron por un global de 2-0, con un doblete en la serie por parte de la goleadora Mary Valencia.

Por otra parte, Universidad de Chile también llega de gran forma a este partido tras dejar en el camino a la Unión Española por un 6-2 global, en donde la gran figura de la serie sin duda fue su goledaora Franchesca Caniguán.

Ahora, ‘Albas’ y ‘Leonas’ se verán las caras en esta final, en la que Colo Colo llega como la gran favorita por lo que son sus últimos antecedentes, en donde en este 2025 ambas escuadras se han visto las caras en dos oportunidades, con dos triunfos para Colo Colo: 2-1 y 4-0.

Colo Colo y la U definen hoy a la campeona del fútbol femenino | Foto: Photosport

¿Cuándo juegan Colo Colo vs. U. de Chile la gran final del fútbol femenino?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este sábado 6 de diciembre a partir de las 18:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

¿Qué canal transmite el partido hoy de Colo Colo vs. U. de Chile?

El encuentro entre ‘Albas’ y ‘Leonas’ será transmitido por TV en la señal de Chilevisión.

¿Dónde ver EN VIVO y online por streaming el partido de Colo Colo vs. U. de Chile?

El compromiso entre Colo Colo y U. de Chile se podrá ver EN VIVO y en directo por streaming a través de la señal online de Chilevisión Web.