Una verdadera polémica se ha desatado por estas horas en Brasil luego de la doble coronación del Flamengo, que en apenas cinco días logró la Copa Libertadores y el Brasileirao, alzando al conjunto carioca como el mejor club del continente.

Ambos logros provocaron que el plantel del ‘Fla’ protagonizara una alocada celebración que ha desatado una ola de reacciones en Brasil. Y es que según apunta Infobae, el colombiano Jorge Carrascal y el chileno Erick Pulgar aparecen en el foco de la polémica al apuntarlos como los organizadores de una fiesta que incluyó a personas con enanismo y travestis.

“Los centrocampistas Jorge Carrascal y Erick Pulgar encabezaron la organización del evento, que tuvo lugar en Brasil, aunque no se especificó la ubicación exacta”, señaló el citado medio.

LIMA, PERU – NOVEMBER 29: Erick Pulgar of Flamengo celebrates with the trophy after winning the 2025 Copa CONMEBOL Libertadores Final match between Palmeiras and Flamengo at Estadio Monumental on November 29, 2025 in Lima, Peru. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Infobae agrega que a la fiesta llegaron invitados bastante especiales: “Chicas escort, además de reconocidas influencers y travestis“. Medios brasileños también revelan que hubo presencia de enanos.

Finalmente, el medio apuntó con nombre y apellido al volante chileno, quien habría generado una disputa entre dos mujeres invitadas al evento. “De los incidentes más comentados fue una disputa entre dos mujeres por la atención de Erick Pulgar. Los detalles se viralizaron en redes sociales y convirtieron al mediocampista chileno en uno de los protagonistas inesperados de la noche”, agregaron.

