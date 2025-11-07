La vida de Alexis Sánchez habría dado el giro más feliz de todos, ya que según especulaciones en redes sociales y en algunos medios de farándula, durante esta semana habría nacido la tan esperada hija del delantero chileno que milita en Sevilla.

La encargada de dar la noticia fue la experta en espectáculos, la periodista Cecilia Gutiérrez quien lanzó una tremenda bomba en redes sociales: “nació una bebé muy esperada”, soltó y luego filtró que su nombre era”Bela”.

“Es de una persona muy, muy, muy muy conocida, demasiado, demasiado, yo creo que hay poca gente en Chile que no sabe quién es, si yo se lo nombro…”, apuntó la panelista de TV.

Si bien no especificó que se trataba de la paternidad de Alexis Sánchez junto a su novia rusa Alexandra Litvinova, los seguidores de ‘Miss Bombastic’ conjeturaron que se trataría de la bebé del futbolista tocopillano.

Asimismo, el diario La Hora también apuntó que se trataría de la hija del goleador histórico de la selección chilena, quien habría nacido el pasado miércoles.

Alexis Sánchez se encuentra lesionado en Sevilla donde se ha convertido en pilar del equipo.

