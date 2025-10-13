El lateral chileno Gabriel Suazo ya está de regreso en Sevilla luego del amistoso que disputó el viernes con La Roja ante Perú, con triunfo por 2-1 de Chile en La Florida, donde no fue citado Alexis Sánchez, su compañero en el elenco nervionense.

El formado en Colo Colo retornó rápidamente a España por petición del club andaluz, para preparar lo que se viene en La Liga, que será el choque contra Mallorca del próximo sábado 18 de octubre a las 09:00 horas.

Y en la previa de este compromiso, el diario ABC de Sevilla conversó con el padre del Gaby Suazo, quien se refirió a cómo se ha ido adaptando su hijo al fútbol español y al camarín sevillista, donde ya asoma como uno de los líderes.

“Mi hijo ha sido un líder desde niño, eso no se impone. Él solo, con su forma de ser, llega al grupo. Con su energía positiva demuestra su liderazgo, que lo lleva innato desde que nació, desde niño, cuando estaba en las cadetes de Colo Colo”, comenzó diciendo Roberto Suazo.

“Él está muy contento. Lo recibieron muy bien, el grupo humano es espectacular, el profe (Matías Almeyda) es excelente y la hinchada muy pasional, como lo es Chile, como lo es Colo Colo. De alguna u otra manera a un jugador de fútbol eso le llama la atención”, agregó.

Gabriel Suazo se ganó rápidamente la titularidad en el Sevilla. (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images)

La relación de Gabriel Suazo con Alexis Sánchez

En la instancia, Roberto Suazo también habló de la relación de Gabriel Suazo con Alexis Sánchez, siendo la dupla chilena que tiene el Sevilla a partir de esta temporada.

“Ellos se conocían de hace tiempo, Gabriel hizo de sparring cuando era niño en La Roja. Se relacionan muy bien, Alexis está contento, aconseja a mi hijo y a todo el equipo. Es un jugador con mucha experiencia y lo demuestra en la cancha”, reconoció.