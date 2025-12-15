Universidad de Chile vive días cruciales pensando en lo que es la próxima temporada, en donde su primer gran objetivo de cara al 2026 es lograr llegar a un acuerdo junto a Gustavo Álvarez, quien parece tener sus días contados en el fútbol chileno tras lo que fue su inexplicable postura a final de año.

Sobre esta situación, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’, en la que no se muestra para nada conforme con lo que ha sido el comportamiento que ha tomado el DT argentino por su futuro.

“En el medio un entrenador que le fue muy bien, firmó un contrato y se tiene que hacer cargo del contrato que firmó, por lo menos tratar de llegar a un acuerdo que signifique su salida”, partió señalando Fouillioux.

En esa misma línea, el comunicador deja en claro que esta postura que ha tomado el entrenador argentino es bastante egoísta, ya que afirma en que le hace mucho daño a la Universidad de Chile pensando en lo que será su próxima temporada.

Álvarez se llena de críticas por su postura | Foto: Photosport

“Mantenerse en esta posición no solamente le hace daño a quienes lo llevaron, sino que le hace daño a la institución, en el medio hay una institución que se ve afectada”, remarca.

Finalmente, Fouillioux expresó que siente que esta novela entre Gustavo Álvarez y la Universidad de Chile debería llegar a su fin durante esta semana, en la que ambos separarán sus caminos para siempre, esperando llegar a un acuerdo que deje a las dos partes satisfechas.

“Yo no creo que pase mucho más tiempo, yo creo que esto durante esta semana se va a zanjar. No veo a Álvarez con el dinero para ir y pagar la cláusula y tampoco creo que la U pague toda la cláusula”, cerró.

