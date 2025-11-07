El talento vocal chileno cruzó el Atlántico para convertirse en la voz oficial de la trayectoria de un verdadero ídolo nacional. ¿Quién? El delantero Alexis Alejandro Sánchez Sánchez.

El reconocido periodista y locutor Juan Ignacio “Nacho” Abarca, conductor de Radio Futuro y voz institucional de varios medios nacionales, fue el elegido por la Premier League para grabar un reel especial dedicado al memorable paso del “Niño Maravilla” por el fútbol inglés.

El registro, que repasa los mejores momentos del oriundo de Tocopilla en clubes como Arsenal y Manchester United, fue difundido a través de las plataformas digitales oficiales de la liga inglesa en Latinoamérica, alcanzando una audiencia global de millones de personas.

Alexis Sánchez sigue siendo recordado con cariño tras su paso por Inglaterra | FOTO: Ivill/Getty Images)

Nacho Abarca feliz con este nuevo logro en su carrera

En conversación con Bolavip Chile, el comunicador compartió su alegría, destacando la magnitud del proyecto y el orgullo de representar al país en una producción internacional.

“Es un orgullo el que -entre tantos talentos y artistas de la voz que existen en nuestro país- se hayan inclinado por mi trabajo para grabar un reel que resume el paso de Alexis Sánchez por la Premier, además del alcance que puede llegar a tener mi registro en una cuenta que posee más de 4 millones de seguidores”, manifestó.

El homenaje se centra en la etapa más brillante de Sánchez en la Premier League, particularmente en su paso por el Arsenal, donde se consolidó como uno de los delanteros más temidos del campeonato y conquistó dos FA Cups.

El reel ya disponible en las plataformas de la Premier League, es una nueva muestra del recuerdo y el respeto que el fútbol inglés mantiene por el atacante nacional, con la voz de un chileno como el mejor puente entre la historia de Sánchez y la audiencia global.

Mira el reel de la Premier League dedicado a Alexis Sánchez: