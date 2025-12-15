Ya concluido su ciclo en Racing Club, el futuro de Gabriel Arias continúa siendo una incógnita. El arquero argentino nacionalizado chileno analiza opciones para seguir su carrera, mientras en Argentina surgen alternativas y en Chile su nombre ha comenzado a sonar con fuerza tanto en la U como en Colo Colo.

El primero en mostrar interés fue Universidad de Chile, que hace algunas semanas evaluó la posibilidad de fichar al ex seleccionado nacional. Esto, considerando la salida de Cristopher Toselli y la necesidad de sumar experiencia para competirle el puesto a Gabriel Castellón en la portería azul.

Gabriel Arias interesa en otro club chileno además de Colo Colo y U. de Chile (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Posteriormente, Colo Colo también apareció en el radar del guardameta. La salida de Brayan Cortés y la intención de contar con un arquero de jerarquía para acompañar a Fernando de Paul llevaron al Cacique a consultar condiciones por Arias, aunque sin avances concretos hasta ahora.

Unión La Calera también preguntó por Gabriel Arias

En las últimas horas, Gabriel Arias sumó un nuevo interesado dentro del fútbol chileno. Se trata de Unión La Calera, elenco que busca reforzar el arco con experiencia para competir en la temporada venidera y pelearle el puesto al actual portero Jorge Peña.

Sin embargo, el factor económico aparece como el principal obstáculo. “Unión La Calera busca arquero. Conversó con Gabriel Arias, pero el tema económico hace imposible su llegada (por ahora)”, informó el periodista Ricardo Maturana de Radio La Calera, descartando avances inmediatos en la negociación.

Ante este escenario, en el cuadro ‘cementero’ ya manejan una alternativa. La imposibilidad de concretar la llegada de Arias los llevó a acelerar gestiones por otro arquero argentino que también estaba en el radar de Deportes Concepción.

“Hay avanzadas conversaciones con Nicolás Avellaneda (argentino), que no sigue en Chacarita Juniors y estaría muy cerca de vestir de rojo”, agregó la misma fuente, dejando en claro que La Calera busca cerrar pronto a su nuevo guardián del arco mientras el futuro del exportero de La Roja sigue abierto.

