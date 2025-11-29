¿Alexis Sánchez se olvidó del fútbol chileno? En la previa del derbi andaluz entre Sevilla y Real Betis, el histórico delantero nacional concedió una entrevista donde recordó los clásicos más intensos que ha jugado a lo largo de su carrera y sorprendió al omitir el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.

La omisión del chileno llama la atención considerando que en 2006 cuando defendió la camiseta alba, disputó un choque ante los azules donde incluso convirtió un gol en el Monumental.

En conversación con el diario ABC, Sánchez analizó el choque de este domingo por La Liga: “Un derbi siempre genera algo especial. Me han comentado cómo se vive acá, aunque todavía no percibo completamente ese clima, quizás porque será mi primer clásico en Sevilla”.

Alexis Sánchez palpita lo que será el derbi andaluz frente al Real Betis (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Luego profundizó y nombró los otros clásicos que jugó en su carrera: “Es que como no lo he vivido, es primera vez… Tuve el de River contra Boca, el París-Marsella, el Inter-Milan. Jugué todos los clásicos del mundo y este es especial me dicen, así que espero vivirlo”.

Consultado sobre los clásicos más vibrantes que ha disputado, Sánchez fue claro en señalar: “En Argentina el Boca-River y Milan-Inter. Creo que son los más parecidos (al derbi andaluz), pero me gustaría vivirlo para tener esa experiencia”.

Finalmente resumió su estadía en Sevilla: “Me transmitieron que era un momento para venir y lograr cosas lindas. El club venía de momentos difíciles y me gustan los desafíos”, cerró.

Datos clave…