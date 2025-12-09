Deportes Concepción aún no despierta del sueño tras lograr un heroico boleto a Primera División tras superar en el último minuto a Cobreloa (3-2) en la final de la liguilla de ascenso. Los ‘Lilas’ retornaron a la máxima categoría del fútbol chileno 10 años después de su polémica desafiliación.

El gran héroe de la noche calameña fue el volante Nelson Sepúlveda, quien con un zapatazo le dio el gol del ascenso al León de Collao. Ahora, el exCobresal confirmó que seguirá en el conjunto penquista la próxima temporada ya que tiene contrato vigente.

En conversación con LUN, ‘Sepu’ confirmó que continuará defendiendo la camiseta lila en el regreso del club a la Primera División. “Sí, tengo contrato vigente, así que estoy tranquilo, la gente y la ciudad me han tratado súper bien”, apuntó.

“Ojalá que el Conce sea un equipo protagonista en Primera División, que no sea mal catalogado como un ascensor. Esperemos tener un proyecto serio que venga de la mano con resultados”, expresó el héroe del ascenso.

Nelson Sepúlveda seguirá siendo ‘Lila’ (Photosport).

