El ambiente en Andalucía comienza a calentarse de cara a una nueva edición del clásico entre Sevilla y Real Betis, duelo que se disputará este domingo en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El enfrentamiento no solo paraliza a la ciudad, sino que también genera gran expectación en Chile, donde dos protagonistas estarán cara a cara: Gabriel Suazo y Alexis Sánchez en el cuadro sevillista, mientras que Manuel Pellegrini comandará desde el banquillo a los verdiblancos.

En la antesala del partido, el tocopillano encendió las redes sociales al publicar una serie de fotografías de la práctica de este viernes, advirtiendo claramente también a su rival de este fin de semana.

Alexis Sánchez palpita lo que será el derbi andaluz frente al Real Betis (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Con la frase “I’m Ready”, el ‘Maravilla’ dejó claro que está listo para afrontar uno de los duelos más intensos de la temporada. Más abajo, el goleador histórico de La Roja agregó un mensaje que refleja su mentalidad competitiva: “Dice que nunca se rinde. Focus“.

El mensaje fue interpretado por la afición sevillista como una declaración de compromiso total, en medio de un momento clave para el equipo, que busca cerrar el año con un triunfo que lo acerque a los puestos de copas internacionales. Alexis, que ha venido sumando minutos y recuperando protagonismo, aparece como una pieza importante en los planes del entrenador Matías Almeyda para este exigente derbi.

Manuel Pellegrini se alista con el Real Betis

En la otra vereda, el Real Betis de Manuel Pellegrini llega con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación europea en medio de su renovación con los verdiblancos, lo que significó ya un nuevo portazo definitivo a La Roja.

El técnico chileno conoce muy bien el ambiente del clásico y sabe que este duelo puede marcar la recta final del campeonato para los verdiblancos. La presencia de Suazo y Sánchez en el rival añade un matiz especial al enfrentamiento.

El derbi andaluz siempre se caracteriza por su intensidad, rivalidad histórica y un ambiente que pocas veces se replica en España. Con ambos equipos necesitados de puntos y con figuras chilenas en roles protagónicos, el encuentro promete ser uno de los más vibrantes de la jornada para los aficionados al balompié en nuestro país.

¿Cuándo es el derbi entre el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez frente al Betis de Pellegrini?

Luego de esta derrota, ahora el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez se prepara para el derbi ante el Real Betis de Manuel Pellegrini. Dicho compromiso se jugará el domingo 30 de noviembre desde las 12:15 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

DATOS CLAVE

Alexis Sánchez calentó el derbi de Sevilla ante Real Betis con la frase “I’m Ready” y “Focus” en sus redes sociales.

El derbi andaluz entre el Sevilla (con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo) y el Real Betis de Manuel Pellegrini se jugará el domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas.